Вітренка втретє спробують призначити міністром - Корнієнко

Голосування за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики можуть знову винести у сесійну залу парламенту вже наступного тижня.

Про це заявив заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі одного із телеканалів, повідомляє "Інтерфакс- Україна".

"На початку пленарного тижня обов'язково є фракція. Причина збирати фракцію - це кадрові питання. Тому що ми зрозуміли на прикладі першого призначення Юрія Вітренка, їх уже два було, там ще й наступне буде, - сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що за підсумками двох голосувань стало зрозуміло, що силами однієї лише фракції "Слуга народу" підтримати призначення Вітренка на посаду не виходить, а значить потрібна буде підтримка народних депутатів з інших фракцій та груп.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Верховна рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики. Його кандидатуру підтримали всього 186 нардепів (при 226 мінімально необхідних).

28 січня депутати вдруге не підтримали кандидатуру Вітренка на посаду першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. "За" проголосувало 204 депутати, "проти" - 45.