В Украине есть острая нехватка судей - Порошенко

В Украине наблюдается острая нехватка судей. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

"Нагрузка на одного судью может составлять более тысячи дел в год", - сказал он.

По его словам, все антикоррупционные дела вынуждены рассматривать всего несколько судей, а в некоторых судах судей вообще нет. "Это угрожает праву украинцев на справедливый суд" - отметил Порошенко.

Президент также призвал к созданию антикоррупционного суда. "Формировать его нужно быстро и учтя ошибки других стран, где специально организованные антикоррупционные суды оказались с низким коэффициентом полезного действия", - сказал Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что БПП предлагает Раде отказаться от создания Антикоррупционного суда.