ВАКС продовжив обов'язки нардепу Юрченку ще на два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив до 21 грудня строки дії обов'язків, покладених на народного депутата Олександра Юрченка, якого виключили з фракції "Слуги народу", та його помічника, обвинувачених в отриманні хабаря. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення ВАКС.

"У середу, 20 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії обов'язків, покладених на народного депутата України 9 скликання та його помічника", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до 21 грудня 2021 року Юрченко зобов'язаний: прибувати до суду за першим викликом; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим обвинуваченим; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Іншому обвинуваченому у цьому кримінальному провадженні - помічникові нардепа - суд також продовжив строк дії обов'язків також на 2 місяці.

Народному депутату Олександру Юрченку повідомили про підозру в отриманні хабара.

ВАКС відправив Юрченка під варту з альтернативою внесення застави у понад 3 млн грн. Пізніше за нього внесли заставу у повному обсязі.

У серпні цього року до суду було скеровано вже й обвинувальний акт стосовно колишнього "слуги" та його посередника.