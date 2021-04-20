Верещук: Шевченка можуть виключити із фракції "Слуга народу" за зустріч з Лукашенко

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук прокоментувала зустріч свого однопартійця Євгенія Шевченка з президентом Білорусі Олександром Лукашенко, передає УНН.

Зазначимо, що зустріч відбулася сьогодні, 20 квітня, у Мінську. Там Шевченко заявив Лукашенку, що більше третини українців хочуть бачити його своїм президентом.

Заява Шевченка є його особистою думкою, коментує Верещук.

"Шевченко не представляє позицію фракції. Його заява точно не є позицією ані Президента, ані МЗС. Це лише його позиція", - сказала нардеп в ефірі одного з телеканалів.

Верещук додала, що у четвер буде засідання фракції "Слуга народу", на якому Шевченка можуть виключити з фракції.

"Таке питання буде ставитися на голосування. Результати побачимо за підсумками голосування. Однак нагадаю, у пана Шевченка ще у лютому були відвідини Білорусі як політика провладної фракції. І тоді наслідки для нього не настали і я так розумію, що він це зрозумів і вирішив поїхати і продемонструвати свою позицію світові", - коментує нардеп.

В МЗС заявили, що Україна не визнає Лукашенко легітимним президентом Білорусі.





