Верховна Рада планує в п'ятницю заслухати Кулебу

ВР планує в п'ятницю заслухати КулебуВерховна Рада планує заслухати міністра закордонних справ Дмитра Кулебу на годині запитань до уряду в п'ятницю. Відповідне рішення ухвалили народні депутати на засіданні погоджувальної ради у вівторок.

Голови фракцій і груп пропонували запросити на годину запитань до уряду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Однак шляхом голосування учасники засідання вирішили заслухати Кулебу.

"Запрошуємо на годину запитань до уряду, за пропозицією "Слуги народу", Кулебу Дмитра Івановича", - підсумував голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Раніше у своєму виступі на погоджувальній раді перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив необхідність запросити Кулебу тим, що "у нас було дві серйозні міжнародні події - це "Кримська платформа" і візит президента до Сполучених Штатів Америки, потрібно почути, які є завдання для Верховної Ради, законодавчі, можливо, законопроектні, щодо реалізації тих угод, які були укладені на найвищому рівні". У зв'язку з цим він закликав депутатів наступного пленарного тижня підтримати законопроект про функціонування офісу "Кримської платформи".