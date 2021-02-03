Верховний суд відмовився відкривати позов проти указу Зеленського про відсторонення глави КС Тупицького

Верховний суд відмовився відкривати позов щодо указу президента про відсторонення від посади на 2 місяці голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це пресслужба суду повідомила у Facebook.

Позивач просив визнати протиправним указ та скасувати його. Однак суд відмовився це робити - "цей позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства".

Позивач обґрунтував позов тим, що указ президента є незаконним і таким, що суперечить Конституції України - адже у ній немає повноважень президента відстороняти голову КС. Таким чином, позивач фактично ставить питання про неконституційність указу президента, а справи щодо Конституційного суду - це не юрисдикція Верховного суду, це має розглядати власне КС.

29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на 2 місяці. Причина - його підозрюють у підкупі свідка, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень у справі про приватизацію заводу у Донецькій області. Врешті Тупицькому повідомили про підозру 19 січня.

Бабель

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