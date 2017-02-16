Вернуть Донбасс можно только дипломатическим путем - Порошенко

Временно неподконтрольные Украине территории Донбасса должны быть возвращены только путем политико-дипломатического урегулирования вооруженного конфликта на востоке страны, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Есть твердая моя позиция, есть позиция нашей команды, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украины, и абсолютно ошибочное мнение политиканов, которые говорят, что нужно отрезать эту территорию и де-факто подарить ее. Еще раз подчеркиваю и напоминаю свои слова: не вы эти земли собирали и не вам их отрезать", - заявил Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Комментируя ситуацию вокруг блокады отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, президент подчеркнул, что "они (участники блокады - ред.) блокируют не ОРДО и ОРЛО, они блокируют Украину и нашу борьбу за территориальную целостность".

Напомним, что 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший и. о. руководителя штаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

25 января ветераны АТО, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк, заблокировали ветку железной дороги Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горный - Золотое для прекращения торговли с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

На следующий день прокуратура открыла в отношении участников блокады уголовное производство по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

2 февраля около 50 человек с помощью автомобилей перекрыли железнодорожный переезд в Бахмуте Донецкой области, а через неделю - заблокировали переезд Ясиноватая-Константиновка на станции Фенольная. По материалам: Интерфакс- Украина