Викликаний до ДБР патрульний розповів деталі допиту щодо аварії з Трухіним

Патрульний поліцейський Сергій Петрик, який був серед тих, хто прибув за викликом на місце серпневої аварії за участі народного депутата "Слуги народу" Олександра Трухіна, розповів деталі допиту в Державному бюро розслідувань.

Він та його адвокат у коментарі УП зазначили, що питання слідчих стосувалися винятково кримінального провадження і встановлення обставин справи. Повісток про нові виклики на допити поки не вручали.

Петрик також розповів деталі про те, що відбувалось після аварії.

"Десь близько 6 години вечора (покинув місце ДТП - ред.). Коли зрозумів, що всі обставини даної ситуації... на місці знаходяться (з'ясовані - ред.) всі свідки, всі люди, причетні до ситуації, були встановлені, я поїхав на базу... По інструкції здав свою камеру в ІТ-відділ, і в подальшому, що було з камерою, мені не відомо", - повідомив сам патрульний.

Він зазначив, що був на допиті в ДБР до того, як дав коментар журналістам. Петрик сказав, що керівництво не чинить на нього тиску і не погрожує. Патрульний каже, що працює в звичайному режимі, але має певний дискомфорт через розголос ситуації.

Трухін, за словами Петрика, не намагався з ним зв'язатись.

Стан депутата в момент аварії Петрик коментувати відмовився, мовляв, чітко про щось можуть говорити драгер або результати аналізів з лабораторії, а без них говорити щось неможливо, бо "людина після такого може бути в стані афекту".

Нагадаємо, аварія трапилась ще п'ять місяців тому. Трухін продовжував бути членом партії, фракції та заступником голови бюджетного комітету.

Того тижня журналісти УП опублікували відео поліції на місці ДТП, на якому зафіксований натяк Трухіна на винагороду правоохоронцям, якщо він "тихенько піде в ліс". Після цього Арахамія закликав нардепа добровільно вийти зі складу фракції, генпрокурорка зареєструвала кримінальне провадження за фактом пропозиції надання неправомірної винагороди, а голова партії СН Олена Шуляк розпорядилась виключити депутата з її складу.

Трухіна також хочуть виключити і з фракції "Слуги народу", а в Раді провести позачергове засідання для заслуховування керівництва МВС, ДБР і Офісу генпрокурора щодо розслідування цієї справи та інших проваджень, у яких фігурують нардепи. За даними джерел LB.ua, засідання може відбутись 14 лютого після погоджувальної ради.

У сюжеті УП фігурував патрульний, який був на місці аварії - Сергій Петрик. Після випуску ролику його покликали в ДБР на допит. Слідчі також заявили, що дослідили вуличні камери спостереження, і на них зафіксовано, що на ділянці від Полтави до Борисполя за кермом авто з Трухіним була інша людина. Хто керував у момент аварії - намагаються з'ясувати, адже на тій частині дороги камер фіксації не було.