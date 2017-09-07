Внеблоковый статус не является гарантией безопасности Украины - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил о том, что внеблоковый статус Украины вовсе не является гарантией безопасности страны. Об этом глава государства сказал во время традиционного обращения к парламенту, которое транслирует "Зеркало недели. Украина".

"Не менее важным, чем членство в ЕС для всех нас является членство в НАТО. Российская агрессия продемонстрировала полное банкротство мифа о внеблоковости. Скажите, где сейчас его апологеты, которые, сидя в этом зале, уверяли нас, что именно внеблоковый статус является гарантией безопасности Украины? Нас убеждали, что мы в безопасности, только чтобы не разозлить Россию. Какую цену было за это заплачено? Россия же напала на внеблоковую Украину, оккупировала нашу территорию", - заявил президент.

Также Порошенко напомнил о потерях, которые понесла Украина во время российской агрессии.

"Главное, - Россия убила более 10 тысяч украинцев. А тех, кто уверял нас, что фиговые листья - лучшая защита, где они? Нашли приют в Москве и Подмосковье и в других городах. Их судить возможность есть. Пока, к сожалению, заочно. Но я уверен, что правда будет доказана", - добавил глава государства.

Как сообщалось, Петр Порошенко заявил также о том, что Украина уже сегодня делает все, чтобы максимально приблизится к членству в Евросоюзе и НАТО. По его словам, Укранина уже выполняет План действий по членству в НАТО в одностороннем порядке.