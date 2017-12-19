Волкер: 2017-й стал годом наибольшего насилия в Украине за последние четыре года

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, выступая на конференции Atlantic Council "Миротворческая миссия на Донбассе", заявил, что Россия продолжает отрицать свою роль в происходящем сейчас на востоке Украины.

"Украина призывает РФ вывести войска, предлагает разместить на Донбассе миротворческую миссию. А Россия говорит - говорите с представителями ОРДЛО. И это разжигает конфликт. Если ситуацию урегулируют, то это будет означать возвращение людей домой, нормальную работу всех структур... Но это возможно только тогда, когда наступит мир. А для этого РФ должна вывести войска... Но мы сейчас видим оккупацию", - заявил Курт Волкер.

Он напомнил, что оккупация и последующая за ней аннексия Крыма началась с проникновения на территорию Украины "зеленых человечков" - разведчиков и спецназа, которые дестабилизировали ситуацию на полуострове. "Признание Россией Крыма (своей территорией, - ред.) шокировало мир. В Европе такого не было с 40-х годов прошлого века. Международное общество объединилось в своей оценке случившегося - Россия действовала незаконно", - отметил он и добавил, что вскоре после Крыма ситуация повторилась уже на Донбассе. "2017 год - год большего насилия в Украине начиная с 2014-го", - резюмировал Курт Волкер.

Также Курт Волкер заявил, что у США "нет изменений в решении, касающемся предоставлении Украине летального оружия".

Одновременно он сообщил, что Америка предложила России провести встречу спецпредставителей (Курта Волкера и Владислава Суркова - Ред.) в январе следующего года. Правда, ни место ее проведения, ни дата не уточнялись.

Украина и ее партнеры выступают за размещение миротворческого контингента ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая неконтролируемые сейчас участки украинско-российской границы. Об этом сообщают "Факты и комментарии".