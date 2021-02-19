"Європейська Солідарність" лідирує - КМІС та СОЦИС

Перше місце в рейтингу партій утримує "Європейська Солідарність". Такі дані соціологічного дослідження, проведеного компаніями СОЦИС та КМІС з 11 по 16 лютого 2021 року.

Якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі, за "ЄС" готові проголосувати 19,2% серед тих, хто визначився і піде на вибори.

Результати інших партій: ОПЗЖ -17,8%, партія "Слуга Народу" - 17,6%, ВО "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і Честь" - 8,5%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%, Радикальна партія Олега Ляшка 4,8%, ВО "Свобода" 3,4%, Партія Шарія - 2,9%, "Голос" - 2,8%, "За майбутнє" - 2,7%.

Це вже не перше соціологічне дослідження КМІС, в якому фіксується вихід на перше місце в партійному рейтингу "Європейської Солідарності". Цю тенденцію зафіксувало дослідження КМІС, проведене 5-7 лютого 2021 року. Практично одночасно подібний результат показало опитування дослідницького агентства InfoSapiens (ребрендинг відомої GfK Україна).

"Європейська Солідарність" у порівнянні з результатами дострокових парламентських виборів 2019 року збільшила підтримку фактично у 2,5 раза, натомість підтримка "Слуги Народу" впала майже у 2,5 раза.

Якби президентські вибори відбувалися найближчої неділі, то до другого туру упевнено виходив би Володимир Зеленський (25,6%) та Петро Порошенко (19,4%).

Соціологи також дослідили електоральну підтримку в другому турі у парах Зеленський-Порошенко, Порошенко-Бойко та Бойко-Зеленський.

У парі Зеленський-Порошенко другий тур виграє Зеленський (56,4%), але динаміка зміни рейтингу є досить швидкою на користь п'ятого Президента України (43,6%). Як відомо, у другому турі президентських виборів Володимира Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка 24,45%.

Натомість Петро Порошенко (52,7%) впевнено виграє другий тур у Юрія Бойка (47,3%). Так само у Бойка (38,7%) в другому турі виграє і Зеленський (61,3%).

Опитування проводилось 11 - 16 лютого 2021 року. Метод збору первинної соціологічної інформації - телефонне інтерв'ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Дослідження проводилось по всій території України (в усіх областях та м.Київ), окрім окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей.

Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Силами двох дослідницьких центрів (СОЦИС та КМІС) загалом було опитано 3000 респондентів - по 1500 кожний із центрів. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 9 хвилин. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає +/- 1,8%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням КМІС "Європейська Солідарність" обійшла "Слуг народу" і вийшла на перше місце серед політичних партій.

Крім того, у КВУ заявили, що влада кожного місяця втрачатиме до двох відсотків рейтингу.

Раніше у КМІС заявили, що якби президентські вибори відбулися у другій половині січня, Петро Порошенко і Володимир Зеленський знову б вийшли у другий тур.

Прямий канал

https://prm.ua