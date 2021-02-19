Я ніколи не думав, що в Україні настільки багато ворогів - Кравчук

В Україні багато "внутрішніх ворогів", які живуть тут, але при цьому не служать інтересам її громадян. Про це заявив в ефірі Право на владу глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, відповідаючи на питання, чи визнає він існування "п'ятої колони" в Україні і як це впливає на об'єднання суспільства.

Він підкреслив, що не має значення, як називати людей, які "живуть в Україні, але не служать їй", але при цьому треба визнати, що таких людей багато - "які живуть на українській землі, але не служать інтересам українського народу".

"Як виконуючий обов'язки глави української делегації в тристоронній контактній групі скажу вам щиро, клянусь просто: я ніколи не думав, що в Україні настільки багато ворогів, всередині України", - заявив Кравчук. 15 лютого Кравчук заявив, що треба дивитися правді в очі - з Росією неможливо домовитися щодо Донбасу.