Які норми мовного закону запрацюють із 16 липня - роз'яснення МКІП

У Міністерстві культури та інформаційної політики роз'яснили, які нововведення будуть запровадженні з використання державної мови у сфері культури.

Про це йдеться у переданому Укрінформу повідомленні міністерства.

Так, 16 липня 2021 року набирають чинності частини друга-шоста, восьма статті 23 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якою унормовано застосування державної мови у сфері культури.

Зокрема, згаданими нормами передбачено, що: мовою проведення культурно- мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова.

Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України; супровід культурних заходів в Україні здійснюється державною мовою, або ж організатор забезпечує синхронний чи послідовний переклад такого виступу державною мовою; оголошення, афіші, інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки виготовляються державною мовою. Допускається використання інших мов поряд з державною мовою, при цьому текст іншою мовою не може бути більшим за обсягом та шрифтом, ніж текст державною мовою.

Згідно з новими нормами, публічне виконання та/або публічний показ театральної вистави іншою мовою, ніж державна, в державному чи комунальному театрі має супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб; мовою музейної справи та мистецьких виставок, а також мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

У МКІП пояснили, що в межах заходів кінофестивалів, що проводяться в Україні за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, в кіновидовищних закладах України допускається показ фільмів мовою оригіналу, але із субтитрами, виконаними державною мовою.

Туристичне та екскурсійне обслуговування має бути українською мовою, але туристичне обслуговування іноземців та осіб без громадянства може здійснюватися іншою мовою.

Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набувають чинності нові статті Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.



