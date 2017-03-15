Янукович еще раз подтвердил, что писал заявление Путину

По словам бывшего президента, он делал заявление в марте 2014 года, однако документ не поступил в органы власти РФ.

president.gov.ua Бывший президент Украины Виктор Янукович еще раз подтвердил, что писал заявление президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом идет речь в интервью экс-Президента Украины, которое он дал "РИА- Новости", сообщает "Главком".

В частности, Янукович заявил, что "был также крайне удивлен заявлениями в СМИ о том, что якобы Генеральная прокуратура России опровергла сам факт существования моего заявления президенту России Владимиру Путину в марте 2014 года. Это не так. Заявление существует, и я уже объяснял, при каких обстоятельствах оно было сделано. Российская прокуратура, видимо, уточнив по своим каналам, указала, что заявление не поступало и не рассматривалось в администрации президента России и Совете Федерации РФ".

Таким образом, Янукович еще раз подтвердил, что делал заявление в марте 2014 года, однако при этом документ не поступил в органы власти РФ и не рассматривался ими. По материалам: "Главком"