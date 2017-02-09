Янукович знал о подготовке аннексии Крыма Россией - Петренко

Все доказательства противозаконной деятельности Российской Федерации на полуострове, начиная с 2014 года, переданы в ЕСПЧ.

Беглый экс-президент Виктор Янукович знал о готовящейся Россией аннексии Крыма, так как подготовка к ней началась еще в 2013 году, сообщает "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на министра юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы четко установили и подали в виде письменных доказательств в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) документы, свидетельствующие, что активную фазу подготовки к захвату Крыма РФ начала еще в 2014 году", - отметил он во время брифинга.

Тем не менее, чиновник уверен в том, что сам план был разработан до 2014 года.

"Нам удалось получить доказательства, что в 2013 году РФ уже начала активные действия на территории Крыма. Это подтверждается тем, что РФ несанкционированно увеличила свой военный контингент. На территорию Украины со стороны Крыма незаконно перебрасывался личный состав и техника РФ, это подтверждается и тем, что они вели активную подрывную и разведывательную работу в местных органах власти Крыма - и это зафиксировано документально", - добавил Павел Петренко.

По словам Петренко, Минюсту известны фамилии должностных лиц Российской Федерации, который координировали эту спецоперацию.

Глава Минюста также подчеркнул, что в материалах иска есть документальные доказательства захвата в плен крымчан, а также применения к ним пыток со стороны российских силовиков в 2014 году.

"Это еще раз подтверждает, что так называемая версия РФ о том, что они "эмоционально отреагировали на революцию" и "помогли своим братьям" в Крыму, проведя "референдум" - это полная ложь", - отметил министр.

Чиновник уверен в том, что в ближайшем окружении Януковича, а также украинских спецслужбах того периода о подготовительной работе России знали.

"Фактически они помогали тому, чтобы в Крыму развивалась подготовка к захвату в 2013 году. Все эти доказательства мы подали в ЕСПЧ", - заявил Петренко.

Напомним, что официально началом оккупации Крыма считается 20 февраля 2014 года.

15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту. Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется. Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута. По материалам: liga.net

