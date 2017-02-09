Яценюк потребует увеличения финансирования "стены" на границе с РФ

В этом году на возведение государственной границы выделяется лишь 200 млн грн. Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк и фракция НФ обратятся к Премьер-министру относительно дофинансирования строительства.

Об этом Арсений Яценюк сказал во время Пятого Киевского форума для молодежи, который проводится Фондом "Открой Украину" в Киеве.

"За два десятилетия ни одно правительство, ни одна власть не приступила к строительству украинско-российской государственной границы. В 2014 году мы начали этот проект", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк напомнил, что во время его пребывания на посту Главы Правительства был окончательно утвержден проект так называемой разумной границы, а его стоимость была уменьшена в десять раз по сравнению с предыдущими подсчетами.

"К большому сожалению, финансирование в связи с тем, что я не премьер- министр, существенно уменьшено. Но более 10% этих работ мы сделали. Если бы финансирование шло так, как было предложено моим правительством, в конце 2018 года у нас была бы уже построена граница", - сказал он.

В этом году, напомнил лидер "Народного фронта", на возведение государственной границы предусмотрено лишь 200 миллионов гривен.

Арсений Яценюк сообщил, что он и фракция "Народного фронта" будет обращаться к Премьер-министру по этому вопросу: "Я знаю, что и Правительство, и Премьер-министр, и Министерство внутренних дел, и Государственная пограничная служба, - все стоят за завершение реализации этого проекта".

"Моя позиция очень четкая: граница между Украиной и Россией будет построена. Кто выступает против строительства государственной границы? Телеканал "Интер" и бывший глава администрации Януковича Левочкин, иногда - фракция "Батькивщина", которая сейчас голосует вместе с Оппозиционным блоком и хочет реализовать мечту о широкой коалиции с Партией регионов, и еще несколько полуадекватных депутатов, которые фактически играют против своей страны", - сказал он.

Арсений Яценюк также отметил, что Балтийские страны также начали возведение границы по украинскому образцу.

"Граница - это первая линия обороны. Не имея этой первой линии обороны, как мы будем защищать страну?" - добавил лидер "Народного фронта".