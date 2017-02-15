Яценюк: заявление Трампа по Крыму является важным шагом в поддержку Украины

Арсений Яценюк приветствовал высказанную спикером Белого дома позицию Президента США Дональда Трампа относительно прекращения Россией насилия в Украине и возвращение Крыма.

Об этом лидер "Народного фронта" написал на своей странице в Facebook.

Вітаю висловлену речником Білого Дому позицію Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стосовно припинення Росією насильства в Україні та повернення Криму. Це - важливий крок нової американської адміністрації, який відображає послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ця позиція додає необхідної та очікуваної ясності щодо підходів глави Сполучених Штатів у справі стримування російської агресії і мирного врегулювання. Це - принциповий сигнал світовому співтовариству для консолідації сил на захист міжнародного права і цивілізованого світоустрою. Свободою і міжнародним правом не торгують. Агресія має бути припинена, а справедливість - відновлена.