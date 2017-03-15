Юрий Береза: Нардеп, прикрываясь своим удостоверением, позволил себе бить полицейских.

Нардеп от "Народного фронта" Юрий Береза обратился к вице-спикеру Верховной Рады Оксане Сыроид, чтобы пригласить в сессионную залу полицейских и бойцов Нацгвардии, которые участвовали в конфликте с внефракционным нардепом Владимиром Парасюком.

Народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза в Верховной Раде раскритиковал поведение внефракционного нардепа Владимира Парасюка. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вчера вечером произошло событие. которое я не могу обойти стороной... Вчера в Краматорске один народный депутат сказал, что начальник Краматорской полиции Александр Малыш, боец полка "Днепр-1", тяжело раненный в Иловайске, который вернулся с того света, и вернувшись к жизни, прошел подготовку полицейского и возглавил полицию Краматорска... Нардеп, прикрываясь своим мандатом, своим удостоверением, позволил себе бить сотрудников полиции. Я не знаю, куда мы должны дальше падать, и на какое дно...", - сказал Береза.

"Я знаю четко, что ни один нардеп не имеет права позволить себе распускать руки к тем, кто не защищен перед ним. Скажите пожауйста, начальник полиции Малыш, раненный, как ему защититься от народного депутата?", - добавил депутат.

Он обратился к вице-спикеру Верховной Рады Оксане Сыроид, чтобы пригласить в сессионную залу полицейских и бойцов Нацгвардии, "чтобы они рассказали, что происходило вчера".

"Это требование трех фракций", - добавил он.

Сыроид в свою очередь закрыла утреннее заседание парламента.

Пресс-служба Национальной полиции Донецкой области обнародовала видео конфликта участников блокады и правоохранителей в районе Славянска Донецкой области, который произошел вечером 14 марта.

На видео видно, как Парасюк, который был за рулем одного из автомобилей в колонне активистов, пытался толкать правоохранителей, оскорблял и срывал маски с силовиков, которые препятствовали продвижению транспорта активистов.

Позже помощник Парасюка Ирина Голуб обнародовала видео, как полиция открыла огонь после того, как Парасюк и активисты блокады пытались проехать кордон правоохранителей вблизи Славянска.

Парасюк сообщил, что по итогам конфликта с правоохранителями семеро его побратимов задержаны, его сестру избили, а отец госпитализирован после применения газа.

Полиция Донецкой области просит Генеральную прокуратуру дать оценку действиям Парасюка, под руководством которого якобы было совершено нападение на сотрудников полиции в Славянске.