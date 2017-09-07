За два года в суды передано более 5 тысяч дел против коррупционеров - Порошенко

За 2016-2017 годы украинские правоохранительные органы передали в суды более пять тысяч коррупционных уголовных производств.

Об этом сегодня во время ежегодного послания в Верховной Раде заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает ГолосUA.

В течение 2016-2017 годов ГПУ, НАБУ, СБУ, МВД передали в суды более пяти тысяч коррупционных уголовных производств. Все они жалуются на то, что эти суды откладывают в долгий ящик, а то и вообще кладут под сукно дела против высокопоставленных коррупционеров", - заявил Порошенко.

Президент отметил, что из-за увольнения нескольких тысяч судей кадровый дефицит в судах стал новой угрозой права граждан на справедливое судопроизводство. По его мнению, из-за прогнозируемого роста обращений в суды Украины необходимо увеличить количество судей.

Ранее П.Порошенко заявил, что в 2017 году произошла "историческая перемена" в пользу увеличения экспорта в ЕС - и процессы интеграции украинской экономики в европейскую необратимы.