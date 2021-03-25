Заочний арешт Януковича у справі про захоплення влади: суд відхилив апеляцію

Київський апеляційний суд підтвердив законність рішення про заочний арешт колишнього президента Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади.

Відповідне рішення суд виніс у четвер, 25 березня. Трансляція засідання велася на порталі "Судова влада".

Так, суд відмовив у задоволенні апеляції адвокатів Януковича на рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня 2020 року про обрання запобіжного заходу у вигляді заочного арешту в справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

Захист у своїй скарзі, зокрема, апелював до процесуальних порушеннь з боку слідства і відсутності належних документів про міжнародний розшук Януковича.

Сторона звинувачення в ході судового засідання заявила про відсутність будь- яких процесуальних порушень.

"Постанову, якою обрано запобіжний захід Януковичу, залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення", - йдеться у рішенні суду.

Відзначимо, сьогодні суд оголосив резолютивну частину ухвали, повний текст буде оприлюднений 30 березня.

Нагадаємо, 12 травня 2020 року Печерський районний суд Києва заочно заарештував четвертого президента України Віктора Януковича у справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

У листопаді Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про розстріли на Майдані.

Раніше Януковича заочно заарештували у справі про узурпацію влади. В Офісі генпрокурора заявили, що заочний арешт дозволяє знову запустити процедуру екстрадиції Януковича з Росії