Збройним силам 30 років: де і як в Україні відзначатимуть День ЗСУ

6 грудня в Україні відзначатимуть 30-річчя ЗСУ. Урочисті заходи пройдуть одночасно у кількох містах, між ними влаштують телеміст.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Заходи заплановані на 18:00: у Харкові - на площі Свободи, в Одесі - біля Морського вокзалу, у Краматорську - на площі Миру, в селі Озерне Житомирської області, у Львові - біля Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдкового, у Києві - на Михайлівській площі.

У річницю ЗСУ будуть показані новітні зразки озброєння та військової техніки, пройдуть церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, пройде нагородження військовослужбовців, виступатимуть військові оркестри. Гостей заходів пригощатимуть армійською кашею і чаєм.

У Харкові на урочистостях будуть присутні президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Заплановано військовий марш та передачу техніки бойовим бригадам - трьох танків Т-64БВ, десяти бронетранспортерів БТР-4Е та десяти броньованих автомобілів Козак-2М1.

В Одесі за участю міністра оборони Олексія Резнікова відбудеться церемонія включення до складу ВМС ЗСУ двох патрульних катерів типу Island та передача іншої техніки.

У Краматорську до телемосту приєднається командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк. Військовим передадуть 34 одиниці ББКМ Козак-2М1.

На Житомирщині ЗСУ передадуть вертоліт Мі-8 та літаки Л-39, Су-27 та АН-26.

У Львові, Києві та Одесі ЗСУ отримають у розпорядженні 15, 13 та 12 автомобілів HMMWV.

Заплановані і концерти: у Харкові виступить гурт Друга Ріка, в Одесі - Pianoбой, у Краматорську - Брутто, у Львові - Скай, у Києві - Антитіла.

Національний банк ввів в обіг з 1 грудня три пам'ятні монети, присвячені ЗСУ: "Сухопутні війська Збройних сил України" (тираж - 1 млн), "Збройні сили України" (1 млн) та "Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (Львів)" (35 000).