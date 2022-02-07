Зброя для України: З Бербок знайшли точки дотику, є проєкт рішення - Кулеба

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Німеччини Анналена Бербок вийшли на проєкт рішення щодо постачання озброєнь нашій країні, тепер наступний крок має зробити німецький уряд.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок пресконференції в Києві.

"Що стосується питання зброї, то, безумовно, ми про це говорили... Але дуже важливо, що сьогодні ми говорили – скажу дипломатично - не лише про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, але і про те, що Німеччина може зробити і те, що вона має намір зробити для підтримки України конкретно у сфері оборони і безпеки”, - сказав Кулеба.

Він додав, що це була відверта розмова, і в української та німецької сторін дійсно у цьому питанні позиції відрізняються.

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“Але наша задача з Анналеною (Бербок) полягає не в тому, щоб сваритися, а в тому, щоб шукати точки дотику і рішення. Я думаю, що сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення. Тепер чекатимемо на крок німецького уряду", - зазначив глава української дипломатії.

Як повідомлялося, 7-8 лютого федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснить другий візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.