Зеленський: Бабин Яр - спільна трагедія єврейського та українського народів

Масове знищення євреїв в урочищі Бабин Яр у Києві восени 1941 року є спільною трагедією єврейського та українського народів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на заходах з нагоди 80-их роковин трагедії в Бабиному Яру, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бабин Яр - це спільна трагедія єврейського та українського народів. Чорна, потворна сторінка світової історії ... Трагедія Бабиного Яру торкнулася кожного. Навіть якщо тут не був убитий чийсь родич, друг або знайомий, - це торкнулося всіх. Кожної людини, яка вважає себе людиною. Адже те, що сталося тут, є злочином проти виду, проти поняття "людина", - сказав Зеленський.

Президент згадав про Праведників народів світу, які рятували жертв розстрілів в урочищі. "Серед тих, чиї історії відомі, сьогодні це звання носить 2 тис. 659 українців. Ми пишаємося кожним із них ... Але ми не знаємо про всі. Ми маємо дізнатися їхні історії і про їхні подвиги, щоб кожен, хто рятував євреїв за часів Голокосту , був удостоєний цього високого звання", - підкреслив глава держави.

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Зеленський також нагадав про те, що незабаром в урочищі будуть створені Меморіальний комплекс і Національний історико-меморіальний заповідник Бабин Яр.

Глава держави подякував усім, хто прибув в Україну в 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру. "Дуже символічно і сильно, що в Україні сьогодні присутні президенти Ізраїлю та Німеччини, шановні Іцхак Герцог і Франк- Вальтер Штайнмаєр ... Моє запрошення і ваш візит - це точно не політичний чи дипломатичний реверанс. Це доказ єдності наших поглядів. Якщо хочете - тест на однодумців", - підкреслив він.

Зеленський також висловив подяку присутнім на церемонії головам парламентів Польщі, Швеції, Грузії, віцеспікерам парламентів Чехії, Австрії, Польщі, Литви, Латвії, спеціальному посланцеві США в боротьбі з антисемітизмом, а також рабинам, лідерам духовенства, послам і представникам дипломатичного корпусу, науковцям та іншим діячам з усього світу, які займаються темою Голокосту.