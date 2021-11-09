Зеленський доручив зібрати РНБО в середу 10 листопада

Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати проведення в середу, 10 листопада, засідання Ради нацбезпеки і оборони України в Києві.

"Президент України доручив секретареві РНБО України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13.30 у м. Києві засідання РНБО України (в Офісі президента України). Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час і місце проведення засідання", - зазначено на сторінці прес-служби РНБО у Twitter.

Про теми засідання наразі не повідомляється.