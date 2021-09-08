Зеленський фактично підпорядкував Національну гвардію собі, - Тука

Підкоривши на час особливого періоду Національну гвардію Головнокомандувачу ЗСУ, президент Володимир Зеленський фактично підпорядкував її собі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це колишній заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука сказав під час круглого столу про політику формування військового промислового комплексу і реформ Укроборонпрому.

"Володимир Зеленський із перших днів своєї каденції не приховував свого бажання перепідпорядкувати Національну гвардію України безпосередньо своїй персоні. Таких спроб було дві, обидві вони виявилися невдалими. І можна було б поставити крапку, якби не такі кроки. Цього літа був прийнятий закон про територіальну оборону. До нього можна по-різному ставитися, але в принципі існування такого закону було вкрай необхідне, тим більше в нинішніх надскладних умовах.

Я з подивом побачив, що в цьому законі - пункт 6 статті 5 - передбачено підпорядкування підрозділів Нацгвардії (крім тих, які займаються охороною дипломатичних представництв та установ) Головнокомандувачу Збройними силами. Такий формат зберігається на час існування особливого періоду. Особливий період у нашій державі юридично існує з 2014 року. Тобто, фактично цим законом проведено перепідпорядкування бойових підрозділів Нацгвардії Головнокомандувачу ЗСУ. Що це означає з точки зору менеджменту країни? На відміну від постів міністра внутрішніх справ і його заступників, яким за ієрархією підпорядковується Національна гвардія, на посаду Головнокомандувача ЗСУ людина призначається одноосібно указом президента. Таким чином, не досягнувши підпорядкування НГУ йому особисто, Зеленський зі своєю компанією зайшов із двору, підпорядкувавши Національну гвардію Головнокомандувачу ЗСУ.

Крім того, залишили можливість патрулювання підрозділами Нацгвардії міст і населених пунктів. Я особисто вже тричі бачив патрулі Нацгвардії на вулиці міста без супроводу Національної поліції. Раніше Національну гвардію використовували виключно як підсилення Національної поліції, яка є єдиним правоохоронним органом.

І нарешті 20 серпня поточного року на світ з'явилася постанова Кабінету міністрів, яка затверджує порядок використання спеціальних підрозділів і підрозділів сектора безпеки для гарантування громадського порядку. І прямо в тексті зазначено, що Національна гвардія і Військова служба правопорядку використовуються в тому числі для придушення можливих заворушень у збройних частинах, військових містечках і громадських місцях", - розповів він.

Таким чином, на думку Туки, влада діє на випередження, запобігаючи можливому невдоволенню в армії. З власного досвіду, він повідомив, що одним із найболючіших питань, яке може підштовхнути українських військовослужбовців до висловлення активного невдоволення владою, є дії, спрямовані на імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.



