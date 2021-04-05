Зеленский, Меркель и Макрон обсудят ситуацию на Донбассе на этой неделе - ZN.UA

Разговор в трехстороннем формате президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель ожидается на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Основная тема разговора - обострение ситуации на Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим.

По словам источника, этот разговор должен был состояться сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и президента РФ Владимира Путина, однако не состоялся из-за проблем с согласованием времени разговора.

Подготовку предстоящего разговора Зеленского с лидерами Германии и Франции в свою очередь подтвердил также другой источник ZN.UA. Однако собеседник отметил, что "пока нет никакой ясности по дате и времени".

По его словам, подобный разговор в двустороннем или трехстороннем формате планировался еще несколько недель назад, до обострения ситуации на Донбассе.

"Эскалация боевых действий на Востоке увеличивает шансы, что он состоится на этой неделе", - отметил он.