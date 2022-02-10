Зеленський може стати у Європі людиною, якій не можна тиснути руку, - засновник Брюссельського пресклубу

Президент України Володимир Зеленський може втратити підтримку у Європі, якщо не припинить тиск на свободу слова у країні. Про це у коментарі виданню New Europe заявив засновник Брюссельського пресклубу Колін Стівенс.

На його думку, боротьба проти опозиції та ЗМІ може зробити Зеленського людиною, якій не можна тиснути руку, оскільки він є гарантом Конституції. Увагу брюссельського видання привернула ситуація довкола телеканала "Наш".

"Для нас принцип свободи слова має вирішальне значення. Практика позасудового закриття ЗМІ є неприйнятною у Європі. Якщо будь-який інформаційний ресурс порушує закон, це необхідно довести у суді. оскільки мають бути юридичні процедури. Інакше виходить, що будь-яке ЗМІ з позицією, яку уряд не розділяє, можуть закрити. Така ситуація може зробити Зеленського людиною, якій не можна тиснути руку, оскільки він є гарантом Конституції. А право на

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні, яке відбулося 10 лютого, розглянула результати позапланових перевірок телеканала "Наш" і "Максі-ТВ". Нацрада оштрафувала телеканал "Наш" на 124,7 тис. грн.

Перевірку регулятор проводив у зв'язку зі скаргою громадської організації "Детектор медіа" на висловлювання в ефірі цих каналів лідера партії "Наші", власника телеканала Євгена Мураєва. Темою передачі "Важливе", яка вийшла в ефір 1-го та 2 вересня 2021 року, став візит президента України до США.

Під офісом телеканала минулого тижня мітингували активісти на чолі із Сергієм Стерненком і Євгеном Карасем, про ці акції писав "Детектор Медіа" і "Тиждень". Активісти вимагали закрити "Наш".

Телеканал "Наш", створений на базі жіночого телеканала Maxxi TV, Мураєв запустив у прямий ефір 7 листопада 2018 року.