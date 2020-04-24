Зеленський підписав закон про зміни до регламенту Верховної ради

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України в ході законодавчої процедури". Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з документом, у разі подання до законопроекту, який готується до другого читання (крім проекту кодексу, розглядається Радою за спеціальною процедурою), пропозицій, поправок в кількості, в п'ять разів чи більше перевищує кількість статей проекту первинного законодавчого акта або кількість пунктів проекту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менше 500 пропозицій, поправок, такий законопроект може розглядатися за особливою процедурою

Особлива процедура застосовується за пропозицією, підписаної не менш ніж однією третиною депутатів від конституційного складу ВР, підтриманої рішенням парламенту, прийнятим на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від конституційного складу Верховної ради, за умови надання народним депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї.

У разі прийняття Радою рішення про застосування особливої процедури у дводенний строк з дня прийняття такого рішення кожна депутатська фракція (депутатська група) має право визначити не більше п'яти пропозицій, поправок, які не враховані головним комітетом, на яких вона наполягає, та відправити на адресу головного комітету лист із зазначенням номерів та ініціаторів таких пропозицій, поправок до порівняльної таблиці законопроекту, підготовленого до другого читання

Головний комітет у дводенний термін узагальнює пропозиції і поправки та готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроекту у другому читанні, до якої включає також всі враховані головним комітетом пропозиції, поправки.

Також документом визначено порядок розгляду на пленарному засіданні парламенту законопроектів у другому читанні за особливою процедурою.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, Рада підтримала у другому читанні законопроект No1043 "Про внесення змін до регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", за що проголосували 242 нардепи.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що зміни в регламент дозволять прийняти закон про банки.

Крім того, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомляв, що на позачерговому засіданні Рада зможе прийняти зміни до регламенту. За його словами, зміни до регламенту допоможуть Порадою боротися з "поправочним спамом".