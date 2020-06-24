Зеленський пообіцяв допомогти з житлом постраждалим від паводків

Президент Володимир Зеленський запевнив, що постраждалих від паводків у західних областях України забезпечать житлом. Влада обов'язково відновить зруйновані через паводки дороги, мости та іншу інфраструктуру.

Про це глава держави заявив у відеозверненні.

"Держава не залишить вас у біді. Ми обов'язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов'язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове", - заявив Зеленський.

Він висловив співчуття сім'ям загиблих під час негоди і паводків на заході країни.

Також президент пообіцяв, що держава обов'язково виділить фінансову допомогу.

"Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитися не один мільярд гривень, але ці кошти обов'язково будуть знайдені", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що вранці 24 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДержНС Микола Чечоткін та командувач Національної гвардії Микола Балан екстрено вирушили на Прикарпаття для координації сил у подоланні негоди та проведення повітряного моніторингу затоплених районів.

Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень. Кабінет Міністрів у четвер, 25 червня, на позачерговому засіданні розгляне виділення 582 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди.