Зеленський пояснив виправлення пресрелізу про його розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що задоволений розмовою з очільником Білого дому Джо Байденом. Натомість виправлення Києвом звіту за підсумками розмови двох лідерів глава держави вважає несуттєвим.

Про це Володимир Зеленський заявив у коментарі виданню "Українська правда".

"Вчора в мене була чудова розмова з президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди і перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України. У нас об'ємний двосторонній порядок денний і ми його детально обговоримо наприкінці липня в США. Віч-на-віч. У нас багато найважливіших питань для обговорення - безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології, співпраця в оборонній сфері", - резюмував Зеленський.

Крім того, Зеленський прокоментував слова щодо ПДЧ в НАТО для України: "хто і що саме сказав і як ці слова оцінюються".

"Слова - не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні - це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає - значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає - це теж цілком конкретна відповідь", - заявив глави держави.

На його думку, значно важливішою є максимально ефективна реформа Збройних сил України, адже "лише це є на сьогодні абсолютною гарантією миру в нашій країні і гарантією захисту кожного українця".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, яка призначена на 16 червня.

Проте Київ неправильно трактував слова очільника Білого дому Джо Байдена щодо підтримки України та написав про американський лідер виступає за План дій щодо членства в НАТО для України, але невдовзі Офіс президента прибрав цю заяву зі звіту за підсумками розмови двох президентів.

Крім того, за підсумками розмови з Джо Байденом Володимир Зеленський заявив, що отримав запрошення до Вашингтону у липні цього року.

Надзвичайний і Повноважний посол України в США Валерій Чалий переконаний, що запрошення президента України Володимира Зеленського є позитивним сигналом та важливим завданням для української дипломатії.

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