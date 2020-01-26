Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау

Как сообщает сайт президента Украины, на мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи.

В своем выступлении Зеленский отметил, что для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывания в концлагере.

"Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа, - сказал Зеленский и отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы.

"Большинство этих воспоминаний объединяет призыв: "Нельзя молчать! "Об этом нужно говорить! Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста. Чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова, - сказал президент.

Зеленский призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения, сообщает "Слово и дело".