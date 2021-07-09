Зеленський призначив нового речника. Юлію Мендель змінив Сергій Никифоров.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення своїм прессекретарем Сергія Никифорова.
Відповідний указ президента від 9 липня оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Никифорова Сергія Сергійовича прессекретарем Президента України", - сказано в документі.
Разом із тим глава держави видав указ про звільнення Юлії Мендель з посади свого прессекретаря. Вона виконувала обов'язки речниці з червня 2019 року.
Нагадаємо, у квітні стало відомо, що речниця Зеленського Юлія Мендель залишає посаду. Пізніше в ОП повідомили, що Мендель залишиться працювати радницею.
Сергій Никифоров у 2008 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, має майже 15-річний досвід роботи у тележурналістиці.
На початку кар'єри працював на "К1", "24 каналі", "Першому національному", а також на криворізькому телебаченні. З 2011-го по 2017-й працював на міжнародному каналі Euronews у Ліоні.
До призначення речником президента України Никифоров працював телеведучим на телеканалі "Україна 24".