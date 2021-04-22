Зеленський прокоментував заяву про відведення російських військ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що зменшення чисельності російських військ на кордоні пропорційно знижує напругу.
Про це він написав у Twitter.
"Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку", - наголосив Президент.
Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку #StrongerTogether
- Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021
22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія збирається відвести війська від українського кордону.