Зеленський прокоментував заяву про відведення російських військ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що зменшення чисельності російських військ на кордоні пропорційно знижує напругу.

Про це він написав у Twitter.

"Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку", - наголосив Президент.

Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку #StrongerTogether

- Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія збирається відвести війська від українського кордону.

