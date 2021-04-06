Зеленський розповів Трюдо про серйозні втрати ЗСУ на Донбасі

Через загострення ситуації на Донбасі президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський розповів Трюдо про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських військових.

"За час перемир'я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинули 28 воїнів. З них 23 цього року. Тільки з 26 березня ми втратили 10 наших військових", - сказав Зеленський.

Глава держави також подякував за співпрацю в рамках канадської військової тренувальної місії UNIFIER і запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних Сил України, зокрема збільшення кількості канадських військових інструкторів в нашій країні.

Президент підкреслив важливість питання про можливість отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО.

"Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення про ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів", - сказав Зеленський.