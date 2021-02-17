Зеленський розширив перелік посад у сферах нацбезпеки, які треба з ним погоджувати

Відтепер із президентом України Володимиром Зеленським треба погоджувати кандидатури на керівні посади Держслужби спецз'язку та захисту інформації.

Про це йдеться в опублікованому на сайті глави держави указі No58/2021, яким Зеленський вніс зміни до указу президента від 4 червня 2008 року.

Зокрема, перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення, на які погоджуються з президентом, доповнили посади голови Держслужби спецз'язку та захисту інформації України, його перший заступник і заступники.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що передбачає указ Ющенка

Указ третього президента України Віктора Ющенка передбачає погодження з главою держави кандидатур на керівні посади військових формувань та правоохоронних органів: начальників теркомандувань, командирів бригад МВС, перших заступників і заступників міністра оборони, Генштабу, начальників структурних підрозділів ЗСУ, командувача ООК та його заступника, заступника начальника ГУ розвідки України тощо.