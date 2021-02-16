Зеленський створив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ No55/2021 про створення Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти, повідомляється на сайті глави держави у вівторок.

Проект Консультативної ради запропонував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Очолив раду народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин.

"Консультативна рада створюється як консультативно-дорадчий орган при главі держави... Основними завданнями Консультативної ради є моніторинг сучасного освітнього простору, стану реформування системи загальної середньої освіти, аналіз законодавства України у цій сфері", - зазначається на сайті Офісу президента.

Консультативна рада також готуватиме пропозиції щодо забезпечення доступності та високої якості загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу, удосконалення законодавства України про загальну середню освіту та актуалізації його основних завдань.

Серед завдань ради - забезпечення інноваційного розвитку загальної середньої освіти, формування компетентностей здобувачів освіти, оцінювання результатів навчання учнів, забезпечення професійного розвитку вчителів, дотримання гарантій держави щодо, зокрема, оплати праці, соціального та пенсійного забезпечення.

Рада також займатиметься розвитком державно-приватного партнерства у сфері освіти, сприятиме координації центральної та місцевої влади, підприємств і закладів освіти з розвитку сучасного та безпечного освітнього середовища.

Консультативна рада може створювати робочі групи для вивчення питань, які належать до її компетенції, та залучати до роботи цих груп представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, вітчизняних та іноземних учених, фахівців, експертів.

Засідання Консультативної ради є правомочним, якщо на ньому присутні понад половина від її складу. За результатами засідання у разі потреби оформлюється протокол, який підписує голова. Діяльність Консультативної ради є відкритою і гласною, інформація про її діяльність розміщується на веб-сайті офіційного інтернет-представництва глави держави.

Президент цим указом також затвердив склад Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.