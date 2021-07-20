Зеленський у Грузії провів зустріч з лідеркою Молдови Майєю Санду

Під час робочого візиту до Грузії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Молдова Майєю Санду.

Про це інформує пресслужба ОПУ.

Зеленський привітав Майю Санду з перемогою проєвропейських демократичних сил на парламентських виборах у Молдові та побажав молдовській колезі успіхів у формуванні ефективного уряду.

Сторони обговорили першочергові кроки з активізації торговельно-економічної співпраці, визначивши ключовими напрямами економічної взаємодії двох держав співробітництво у сфері енергетики та реалізацію спільних інфраструктурних проектів.

"Успішна реалізація подібних дво- та багатосторонніх проектів має стати важливим кроком у напрямі посилення диверсифікації та енергетичної незалежності обох країн", - наголосив Президент України.

Особлива увага приділялася також проблематиці розвитку транспортно- транзитного потенціалу України та Республіки Молдова. Сторони погодилися щодо необхідності прискорення реалізації флагманського проекту в цій сфері - будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.

Володимир Зеленський проінформував Майю Санду щодо основних завдань та модальності роботи Кримської платформи, підтвердивши своє запрошення молдовській колезі взяти участь в установчому саміті цієї міжнародної ініціативи, а також в урочистих заходах з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України.