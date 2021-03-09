Зеленський вимагає прискорити кампанію вакцинації

Питання вакцинації проти COVID-19 в Україні та ситуацію з протидією поширенню коронавірусу обговорили на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що нашій країні потрібно збільшити темпи вакцинації. Для цього він запропонував залучити мобільні бригади та ресурси інших відомств, окрім МОЗ, і ретельніше реагувати на випадки дезінформації про щеплення.

"Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом", - зазначив Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернув увагу на необхідність тіснішої співпраці з головами ОДА. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що відомство підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть взяти участь у проведенні вакцинації.

Як зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за попередній тиждень, якщо порівняти з позаминулим, збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус - майже 21 тисяча проти 17 600. На сьогодні зайнято 29 573 ліжка. Загалом під COVID-19 виділено 70 157 ліжок, з яких 60 тисяч забезпечені киснем. Зросла також кількість зайнятих реанімаційних ліжок - з 1,5 тисячі до 2 тисяч. Це означає, що кількість важких випадків збільшується, констатував очільник уряду.

"В Україні продовжує працювати адаптивний карантин. В областях зі значним поширенням коронавірусної хвороби запроваджений червоний рівень. Це Івано- Франківська, Чернівецька, Закарпатська й Житомирська області. Також майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня", - наголосив Денис Шмигаль.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили про стабілізацію ситуації на Прикарпатті. Також Максим Степанов додав, що й надалі активно проводить перемовини щодо отримання Україною вакцин від COVID-19.