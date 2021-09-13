Зеленський вважає некоректним порівняння України з Афганістаном

Президент Володимир Зеленський вважає некоректним порівнювати Україну з Афганістаном з точки зору залежності від допомоги США.

Про це він сказав під час інтерв'ю Фаріду Закарії на телеканалі CNN, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання ведучого щодо того, чи боїться Україна після виведення американських військ з Афганістану, що США потенційно можуть так само «залишити її сам на сам», Зеленський зауважив, що «це не зовсім коректне порівняння, тому що Україна не залежить так від Сполучених Штатів Америки, як Афганістан залежав».

«І я впевнений, що неможливо за 5-7 днів захопити таку географічно велику країну з такою кількістю населення, як Україна", - додав Зеленський.

Президент України нагадав, що в 2014 році, коли Росія окупувала Крим, а на сході України почалися воєнні дії, «з нами поруч ніхто не воював, у нас не було ніякої техніки, крім тієї, яка була у нас і наших військових».

«Але була хвиля добровольців, з’явилися добробати - зусиллями людей, об’єднаних бажанням захистити свою державу. Нікого іншого не було. Але не тільки за чотири дні, а й за сім років Росія не захопила Україну. Російська Федерація - це не армія Талібану. Це одна із найсильніших армій у світі. Тому я вважаю, що ми відстояли свою державу, ми максимально незалежні від якоїсь іншої країни», - наголосив Зеленський.

За словами Президента, він говорив Байдену: що це означає, покинути Україну? Зеленський наголосив, що має бути навпаки – США мають посилити свою присутність в Україні.

Зеленський також підкреслив, що вважає зустріч із Байденом «потужною».«Те, що ми серед перших країн, з якими зустрічався Президент Байден, означає, що ми є пріоритетною країною, і ми вдячні за це. Це великий сигнал. Але за цим сигналом ми очікуємо на дії", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, у спільній заяві за підсумками зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена зазначається, що Сполучені Штати підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити до НАТО.