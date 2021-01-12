Зеленський запросив "шанувальника Корольова" Маска до музею в Житомир

Президент України Володимир Зеленський запросив до Житомира засновника компанії Space X Ілона Маска

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетобудівника і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Дійсно, він був одним з кращих. Хочу запросити його давнього шанувальника Ілона Маска до України, подивитися Музей космонавтики Сергія Корольова", - йдеться в ньому.

12 січня - 114-а річниця з дня народження творця ракетно-космічних систем Сергія Корольова. Маск є його шанувальником.

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer - Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best. I'd like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021



