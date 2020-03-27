Зеленський заявив, що позачергова Рада збереться у понеділок

Планується, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський після засідання фракції партії "Слуга народу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Планується, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться саме в понеділок. Тому що пріоритетні речі, деякі законопроєкти, пов'язані з боротьбою з коронавірусом, а також через це зміни до бюджету треба дуже ретельно пропрацювати, щоб нікого не образити і не зупинити економіку. І обов'язково щоб не постраждали наші звичайні люди: вчителі, медики, держслужбовці. Тому декілька буде законопроєктів, пов'язаних з підтримкою економіки", - сказав глава держави.

Він також наголосив, що це буде не останнє позачергове засідання парламенту. "Я хочу, що вони розглянули можливість працювати дистанційно. Зараз вони пропрацюють законопроєкт, який може діяти в умовах ситуації пандемії коронавірусу, і коли мине те захворювання, то цей законопроєкт уже не буде потрібен", - зазначив Президент.