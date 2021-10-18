Зеленський збирається замінити голову Нацбанку України - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський планує ініціювати відставку голови Нацбанку України Кирила Шевченка. Про це 18 жовтня повідомило агентство Bloomberg із посиланням на три джерела, які говорили на умовах анонімності.

За даними співрозмовників, Зеленський "незадоволений" роботою Шевченка, який "посварився з деякими вищими керівниками банку, викликавши хвилю відставок, яка дратувала західних донорів, зокрема Міжнародний валютний фонд".

Джерела також розповіли, що Зеленський хоче знайти заміну Шевченку, перш ніж заявляти про його звільнення. Пошук кандидатів, за даними Bloomberg, очолює глава Офісу президента Андрій Єрмак, і "поки немає жодних вказівок на те, коли процес буде завершено".

В Офісі президента назвали цю інформацію "чутками" і відкинули її, заявивши, що офіційна заява буде тільки в разі ухвалення рішення про звільнення Шевченка. У НБУ заявили, що у Шевченка "попереду багато важливих завдань" і його команда "й далі працює над їх виконанням".

Верховна Рада України 16 липня 2020 року призначила Шевченка новим керівником Національного банку України. До цього він був головою правління державного "Укргазбанку".

Попередника Шевченка Якова Смолія звільнили 3 липня. Він подав у відставку через "систематичний політичний тиск на НБУ" з боку влади.

Наприкінці червня 2021 року стало відомо про звільнення заступника голови НБУ Дмитра Сологуба. Він перейшов на роботу в офіс Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні. Незабаром після цього про звільнення оголосила ще група співробітників Нацбанку - голова департаменту ліцензування НБУ і його команда, директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук, директор департаменту супроводу кредитів Олег Новаковський. Вони, зокрема, говорили про централізацію ухвалення рішень в одних руках і відновлення "совкових" практик за нинішнього правління НБУ.

У Нацбанку заявили, що звільнення групи співробітників - їхній особистий вибір, і спростували звинувачення в централізації управлінських процесів.

Наприкінці липня звільнився ще один топменеджер, директор департаменту виїзних перевірок НБУ Денис Новіков - у Нацбанку говорили, що це звільнення відбулося за угодою сторін.