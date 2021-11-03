Зеленський звільнив начальника прикордонної розвідки Демченка, він має очолити митницю

Володимир Зеленський звільнив начальника розвідки Державної прикордонної служби В'ячеслава Демченка. Ймовірно, його призначать головою Державної митної служби.

Указ про звільнення Демченка з посади Зеленський підписав 3 листопада. Про це свідчить інформація на сайті Офісу Президента.

"Звільнити Демченка В'ячеслава Вадимовича з посади начальника управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України, - йдеться у тексті указу.

Раніше з'явилася інформація, що Демченка можуть призначити головою митниці замість Павла Рябікіна. Зокрема, видання ZN.ua писало, що Зеленський підтримав його кандидатуру через скромність Демченка - він мешкає у службовому гуртожитку та їздить на Daewoo Lanos.

Довідка. У жовтні 2020 року президент надав Демченку звання бригадного генерала. Наразі він очолює управління інформації адміністрації Державної митної служби.

Ймовірне призначення Рябікіна:

На засіданні Ради 3 листопада нардепи відправили у відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. На заміну йому новим очільником відомства, ймовірно, стане Павло Рябікін. Тому Державна митна служба потребуватиме нового главу.

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