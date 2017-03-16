Жена Насирова внесла 100 миллионов гривень залога

Супруга отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого суд арестовал на 60 дней, внесла за него залог.

"Жена Романа Насирова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса, внесла денежный залог, определенный следственным судьей Соломенского суда Киева 7 марта, в сумме 100 миллионов гривень на специальный счет Соломенского суда", - говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, распространенном вечером в четверг, 16 марта.

В САП напомнили, что выйдя из следственного изолятора, Насиров будет обязан носить электронное средство контроля, прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и в суд по первому требованию, а также не покидать населенный пункт, в котором он зарегистрирован, без разрешения детектива, прокурора или суда.

Кроме того, подозреваемый обязан уведомлять детектива, прокурора или суд о смене места проживания и работы, а также избегать контактов с другими подозреваемыми.

Насирова также обяжут сдать в Государственную миграционную службы свои паспорта, а также иные документы, дающие право на въезд и выезд из страны.

В случае невыполнения подозреваемым перечисленных требований, САП будет ходатайствовать о повторном заключении его под стражу.

Напомним, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстстанции.

Как сообщалось, поздно вечером 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".