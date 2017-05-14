Жители Крыма и Донбасса могут поступить в украинские вузы по упрощенной системе

Жители временно оккупированной территории АР Крыма и ОРДЛО могут вступить в высшие учебные заведения Украины по упрощенной процедуре через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", сообщили в Министерстве образования Украины.

"На сайте МОН, в разделе "Для жителей Донбасса и Крыма", размещен перечень специальностей, по которым жители Крыма могут вступить в украинские вузы через образовательные центры "Крым-Украина", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Посмотреть перечень специальностей можно по ссылке. Там же находится справочная информация об образовательных центрах "Крым-Украина".

В перечне указаны названия специальностей по образовательным уровням бакалавра и перечень конкурсных предметов, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые необходимо сдать для поступления, в том числе по упрощенной процедуре.

Список специальностей для поступления через образовательные центры "Донбасс-Украина" будет также размещен на сайте МОН в ближайшее время.

Образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут работать с 19 июня до 30 сентября 2017 года. Вступать через образовательные центры могут лица, имеющие украинский документ об образовании и сертификаты ВНО 2016 или 2017 года, и те, кто не имеет украинского документа об образовании и не проходил ВНО. Детали вступления указаны на сайте МОН или по телефонам горячей линии.