Журналистское расследование определило самого богатого следователя прокуратуры в Украине

Материалы расследования будут предоставлены руководству Генеральной прокуратуры для законного рассмотрения.

Старший следователь по особо важным делам Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Юрий Васильевич Кривобок, согласно декларации, уже несколько лет является самым богатым сотрудником Генпрокуратуры - доказывают авторы проекта PROSUD.

Что касается карьерного роста 34-летнего прокурора, информации в открытом доступе немного. Известно лишь, что с 2014 года Юрий Васильевич назначен на должность старшего следователя по особо важным делам в Департаменте специальных расследований ГПУ. До этого с 2009 по 2014 гг. он работал прокурором Оболонского района г.Киева.

Анализ деклараций прокурора за 2013, 2015 и 2016 годы обнаруживает в собственности семьи Кривобоков дома, земельные участки, квартиры и автомобили, а также доходы на сумму более 182 млн. грн., из которых заработная плата составляет лишь около 700 тысяч. Остальные доходы - от продажи движимого и недвижимого имущества, хотя в декларации прокурора отсутствует какой-либо доход от предпринимательской деятельности. Похоже, что именно сделки с недвижимостью принесли следователю основной капитал.

Только по приблизительным подсчетам прокурорская семья приобрела в собственность:

4 элитные дома суммарной площадью 2741 м2

4 квартиры на 367 м2

62 гектара земли под Киевом, под Одессой, в Карпатах и на Южном берегу Крыма

2 автомобиля стоимостью более 1 млн. грн. каждый

доход в размере 182 млн. грн.

Все материалы данного расследования будут предоставлены руководству Генеральной прокуратуры, реакция которого покажет готовность данного органа к реформированию и самоочищению. Ведь именно это является необходимым условием восстановления доверия общества к правоохранительным органам государства, отмечают активисты.

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Ранее в Киеве прокуроры со всей Украины выбирали ведомственное самоуправления. ГПУ обнародовала состав нового Совета прокуроров, которая будет отвечать за кадровую политику ведомства.

По материалам: blog.prosud.info /