7 серпня церква вшановує Успіння праведної Анни - матері Богородиці

Праведна Анна - покровителька шлюбу і породіль, а також усіх бідних та знедолених. До святої часто звертаються з молитвами безплідні жінки, благаючи її про дитину.

Добре на це церковне свято грати весілля і хрестити дітей - шлюб буде щасливим, а дитина матиме захист на небесах.

Особливо шанований цей день у вагітних жінок. Їм 7 серпня не можна займатися ніякою роботою.

У День святої Анни визначали, якою буде зима. Якщо холодно і ллє дощ, то зима порадує сонячними днями і невеликими морозами, а якщо стоїть тепла і суха погода, то зима буде морозною і суворою.

Що не можна робити 7 серпня

Не можна виходити вночі на вулицю. Особливо небезпечні вечірні прогулянки для літніх людей. Люди вірили, що в цей час дуже активні злі сили, які можуть наслати біди на того, хто порушить заборону.

У цей день не можна лаятися, якщо посваритися - довго не помиритися.

Народні прикмети говорять про те, що цього дня не слід залишати маленьких дітей без нагляду - нечисть може налякати.

Якщо у цей день помити підлогу - це може призвести до сварки.

Якщо поміняти постільну білизну 7 серпня, то можна розпрощатися зі спокійним сном. За прикметами, з цього моменту вам почнуть снитися кошмари.

Народні прикмети на 7 серпня

Хмарний день та дощ - холодної та похмурої зими

Прохолодний ранок - зима настане рано

Лелеки у зграї збираються - зима буде холодною і ранньою

Калина достигла та почервоніла - осінь буде рання

Багато мурах - до раннього початку осені

radiotrek.rv.ua