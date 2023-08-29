Горіховий Спас: історія та традиції свята й чого у цей день не можна робити

Горіховий Спас ще називають Хлібним Спасом, Полотняним Спасом та Холодним Спасом

Третій Спас, або Горіховий Спас - завершальне свято періоду літніх Спасів.

Цього року українці святкують його 29 серпня. А вже наступного року за новим календарем, на який ПЦУ перейде з 1 вересня 2023 року, Горіховий Спас припадатиме на 16 серпня.

Третій Спас має багато різних назв. У церковній традиції його найчастіше називають Днем пам'яті Нерукотворного Образа Спасителя. Цього дня святкується така важлива для вірян подія, як перенесення Нерукотворного Образа Спасителя з Едеси до Константинополя.

Згідно з церковними переказами, Ісус Христос одного разу витерся рушником після вмивання - і на тканині відбився божественний лик. Саме з цього рушника художники почали писати ікони Спаса Нерукотворного. Саме ж полотно відтоді вважалося цілющим.

Більш розповсюджена назва Горіховий Спас пов'язана з тим, що саме наприкінці літа в Україні починається збирання горіхів. В цей самий час закінчуються жнива, з нового урожаю пекли свіжий хліб. Тому ще одна народна назва свята - Хлібний Спас.

Свято ще також називають Полотняним Спасом тому, що наші предки шанували цього дня полотно, йшли на ярмарку, де продавали тканини.

В народі день часто називали "Холодним", тому що наприкінці серпня літня спека вже помітно спадає, ранки стають набагато прохолоднішими та відчувається перший подих осені. Проте, це не стосується цьогорічного серпня.

29 серпня віряни зазвичай відвідують храм та святять кошики.

У церкві освячують горіхи нового урожаю, мед, свіжоспечений хліб із зерна нового урожаю, яблука, груші та інші фрукти серпня, а також букети з квітів і лікувальних трав.

За традицією, на третього Спаса також освячували воду в криницях і будь-які джерела питної води.

Традиції свята

Горіховий, Холодний, Хлібний або Полотняний Спас в Україні традиційно вважали днем, коли можна попрощатися з літом та починати готуватися до осені. Церква не забороняла на Горіховий Спас працювати, тому що саме в цей час всі були зайняті збиранням фруктів, овочів, ягід, горіхів, які заготовляли на зиму.

У цей день традиційно пекли свіжий хліб і робили настоянку з горіхів. Вірили, що остання має лікувальні властивості, особливо допомагає побороти застуду й вилікувати хворі суглоби.

Саме свято Нерукотворного Образа Спасителя зустрічали обов'язково в церкві, де освячували святкові кошики. Потім пригощали освяченими продуктами рідних, запрошували в гості кумів та друзів. Стіл накривали обов'язково багатий, з великою кількістю страв, свіжими пирогами та горіховою настоянкою. Їли будь-які страви, тому що Успенський піст до Горіхового Спаса вже закінчувався.

Що не можна робити на Горіховий Спас

Існували й важливі заборони, які стосувалися цього великого свята. Віряни їх обов'язково дотримувалися, щоб не накликати на себе чи членів своєї родини лихо: не можна пліткувати, лихословити, злословити, сваритися й бажати іншим зла; не варто лінуватися, адже цей період має пройти у фізичній роботі; не можна відмовляти, якщо вас попросили про допомогу; до лісу без оберега (натільного хрестика) ходити було заборонено, бо там можна було зустріти нечисту силу.

telegraf.in.ua