11 стран-членов НАТО выразили Венгрии протест из-за Украины

Одиннадцать государств-членов НАТО, в том числе Германия, выразили несогласие с действиями Венгрии по блокированию евроатлантических инициатив Украины из-за закона об образовании. Об этом сообщило венгерское издание Magyar Nemzet.

Согласно неофициальной информации, 11 государств-членов, включая Германию в официальном письме, ясно дали понять, что этот конфликт не должен выноситься в плоскость НАТО.

В письме подчеркивается, что 11 государств не считают этот вопрос настолько существенным, чтобы помешать продвижению Украины к полноценному членству в НАТО.

В сообщении отметили, что противоречия на высоком уровне по Украине расцениваются как успех для России.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложил вето на проведение в декабре саммита Украина-НАТО. Ранее Сийярто отдал распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать украинские инициативы в международных организациях, а также не поддерживать важные для Украины решения. Так венгерские власти отреагировали на принятие в Украине нового закона об образовании, которым, по мнению венгерской стороны, дискриминируются нацменьшинства.

В НАТО утверждают, что не планировали проводить в декабре заседание комиссии Украина-НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что усиленная при помощи союзников и Североатлантического альянса Украина будет одним из основных гарантов евроатлантической безопасности.

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25 сентября Порошенко подписал закон Украины № 2145- VІІІ об образовании, принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года.