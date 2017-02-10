Агенты ФСБ попадали в западные страны под видом беженцев - ZDF

Агенты российских спецслужб на протяжении многих лет попадали в страны Евросоюза под видом беженцев. Роль просящих убежища и беженцев исполняли завербованные уроженцы Чечни, сообщается в фильме "Холодная война Путина" на немецком канале ZDF.

В фильме используются свидетельства человека, которого создатели фильма называют бывшим высокопоставленным чиновником ФСБ. Он заявляет о том, что такие агенты должны были внедриться в мусульманские общины в разных странах ЕС для продвижения интересов России. Кроме того, такие люди регулярно принимают участие в акциях протеста против правительства.

По словам авторов фильма, таким образом, Путин проверяет терпение запада.

Напомним, 2 февраля на сайте Минфина США появилось сообщение разрешение ряда ранее запрещенных операций с ФСБ, в частности, лицензирование экспорта в области электроники.

29 декабря 2016 года 44-й президент США Барак Обама ввел санкции против ФСБ и Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны России, а также их руководителей за вмешательство российских спецслужб в американские выборы.

Позже сообщалось, что санкции, введенные США в отношении Федеральной службы безопасности РФ, поставили под угрозу импорт электроники в Россию, поскольку именно ФСБ отвечает за ввоз любых устройств с функцией шифрования. По материалам: ZN.UA

